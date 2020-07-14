Богатейшие люди мира предложили увеличить налоги для… самих себя

83 богатейших человека в мире объединились в призыве к мировым правительствам. Что же они попросили? Да постоянно повышать налоги для «членов богатой элиты», чтобы помочь странам оплатить экономическое восстановление после коронавирусного кризиса. Такого хода мало кто ожидал. Как известно, у богатых свои причуды

Супербогатые члены клуба, среди которых сооснователь компании Ben and Jerry’s ice cream Джерри Гринфилд и наследница Disney Эбигейл Дисней, призвали «правительства повысить налоги на таких людей, как мы. Немедленно. По существу. Постоянно«. И это совсем не их прихоть.

«Когда COVID-19 поражает мир, миллионеры, такие как мы, должны играть решающую роль в исцелении нашего мира, — обращаются миллиардеры к публике. — Нет, это не мы ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не ездим на машинах скорой помощи, которые доставят больных в больницы. Мы не пополняем запасы полок продуктового магазина и не доставляем продукты от двери до двери. Но у нас есть деньги, много денег. Деньги, которые отчаянно необходимы сейчас и будут необходимы в предстоящие годы, когда наш мир оправится от этого кризиса».

Авторы инициативы предупредили, что экономические последствия коронавирусного кризиса могут не только иметь эффект на экономику десятилетиями, но и буквально «толкнуть еще полмиллиарда человек в нищету».

Среди тех, кто подписал письмо:

Стивен Тиндалл, основатель Warehouse Group, второй человек в списке богатейших людей Новой Зеландии с состоянием в $475 млн (£370 млн).

Британский сценарист и режиссер Ричард Кертис.

Ирландский венчурный инвестор Джон О’Фаррелл, который сделал миллионы, инвестируя в технологические компании Силиконовой долины.

Именно они призвали политиков «решить проблему глобального неравенства и признать, что повышение налогов на богатых и большая международная налоговая прозрачность имеют важное значение для жизнеспособного долгосрочного решения«.

The Guardian уточняет, что в мире более 500 тысяч человек, классифицируемых как «ультрабогатые» с состоянием более $30 млн (£26,5 млн). Это означает, что во всем мире существует больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или, например, Белиза.

Идея налога для «супербогатых» не нова

В Великобритании Лейбористская партия призывала правительство рассмотреть возможность введения налога на богатство для самых состоятельных членов общества, чтобы помочь финансировать восстановление после пандемии коронавируса.

«Мы говорим правительству: посмотрите на идею налога на богатство, мы, безусловно, поддерживаем принцип, что те, у кого самые широкие плечи, должны нести самое большое бремя». Кир Стармер, лидер лейбористов

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