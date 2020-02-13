«Джентльмены» не говорят о деньгах. Они их делают. Премьера Гая Ричи

Кадр из фильма «Джентльмены»

Егор Беликов. В прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Джентльмены». Почему в России так любят этого режиссера и удалось ли ему повторить успех «Большого куша» двадцатилетней давности — в материале РИА Новости.

Ричи снова в деле

Имя Гая Ричи (Guy Ritchie), если не знать, как оно пишется правильно по-английски, можно перевести как «богатенький парень». Может, это и игра слов, но по смыслу не ошибка: будущий режиссер вырос в классическом родовом британском имении. И все же снимать он всегда любил про криминал и «авторитетных» господ.

Строго говоря, на экране у него — и не нарушители порядка вовсе, а своеобразные виртуозы по пересечению неподзаконного пространства, гении преступности. Ничто им не указ, и даже гравитация подчиняется их воле. Странно, что Ричи еще не ушел плотно в супергероику, а только баловался в «окрестностях» детективного жанра («Шерлок Холмс») и шпионского боевика («Агенты А. Н. К. Л»).

Культовость его первых двух матерных, быстро и ловко нарезанных, круто замешанных картин описывать лишний раз не надо, в России они давно признаны как однозначные шедевры.

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола»

У нас как нигде любят Ричи. Он всегда словно экранизировал блатную мечту о робингудстве, о честном бесчестии, о том, как бороться с государством и не замарать при этом руки.

Забавно, что никто из героев, за исключением благородного бандита в исполнении МакКонахи, не любит свой труд по-настоящему, а лишь отбывает номер. В мире, где бабло победило и зло, и добро, быть по-ремесленному увлеченным работой, как Ричи своими в целом однообразными, но стильными и ритмичными криминальными фильмами, — это уже донкихотство и джентльменство.

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