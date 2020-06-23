Глава Wildberries заявила, что ретейлер стремится стать лидером рынка e-commerce в Европе

Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries планирует выход на рынок электронной коммерции и в Европе. Об более подробных планах на будущее в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса» рассказала основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

«В 2020-м вышли в Европу. Начали с Польши, в мае открыли продажи в Словакии. Попробуем потягаться с коллегами из ЕС. Рынок наш высококонкурентный, останавливаться нельзя. Хотим, конечно, стать номер один е-commerce в Европе». — отметила основательница российского крупнейшего ретейлера.

Бакальчук отметила, что Wildberries не спешит сравнивать себя с крупнейшими платформами электронной коммерции, например, Amazon и Alibaba. «Не сравниваем. Это разные компании. Каждая вносит свой вклад в развитие рынка«. Собственное направление, которое выбрала интернет-площадка будет положительно сказываться и малому и среднему бизнесу, которым обещают экспортную поддержку, «чтобы соотечественники сами начали делать достойные вещи«.

«Период для предпринимателей, да и не только для них, трудный, спору нет, но народ потихоньку адаптируется к ситуации, ищет и находит варианты. С одной стороны, выросли курсы валют, но с другой, товары, произведенные в нашей стране, стали более конкурентоспособны в той же Европе. В этом видим окно роста. И люди охотнее идут на то, чтобы открывать свое дело» — отметила она.

На сегодняшний день онлайн-ретейлер работает на териитории России, Словакии, Польши, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на внушительные 88% и достиг 223,5 млрд рублей. В планах компании в 2020 году выйти на рынки еще 10 стран. Четвертый год подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по объему онлайн-продаж, согласно данным аналитического агентства Data Insight.

«Мечтаю дожить до времени, когда значительная доля ВВП будет формироваться не за счет нефти и газа, а благодаря развитию малого и среднего бизнеса, росту реального производства, включая легкую промышленность» — резюмировала Бакальчук.

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