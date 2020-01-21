Хьюго Уивинг не будет играть агента Смита в четвертой серии «Матрицы»

Хьюго Уивинг

Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в четвертой серии блокбастера «Матрица», сообщает лондонский журнал Time Out.

В интервью изданию Уивер объяснил, что получил одновременно два приглашения – для участия в спектакле «Визит» (по пьесе Фридриха Дюрренматта) Королевского национального театра и для съемок в очередной серии «Матрицы».

«Я был на связи с Ланой Вачовски (режиссер «Матрицы»), но она решила, что даты не стыкуются нужным образом. Мы их рассортировали, но потом она передумала. Они снимают фильм без меня», — сказал актер.

Агент Смит являлся главным антагонистом в трех сериях вселенной «Матрицы», вышедших в 1999-2003 годах. Ожидается, что премьера четвертой серии франшизы состоится в мае 2021 года.

Уивинг также известен по ролям в кинотрилогии «Властелин колец» и антиутопии «V — значит вендетта».

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