Марк Руффало рассказал, почему не хотел играть Халка

Марк Руффало в роли доктора Брюса Бэннера («Халка») в фильме «Мстители»

Марк Руффало рассказал, что пытался уговорить режиссера «Мстителей» (2012) Джосса Уэлдона не брать его на роль Халка, сообщает NME.

Актер, игравший злобного зеленого гиганта в каждом фильме «Мстители» студии Marvel, признался, что он считал, что у него недостаточно опыта для работы с технологией «захвата движения».

«Я пытался отговорить режиссера Джосса Уэлдона и актера Роберта Дауни – младшего. Я им говорил, что не уверен в том, что я – именно тот, кто им нужен, я никогда не делал ничего подобного», – рассказал актер в интервью Variety.

«Мне было страшно. Действительно страшно. Я до сих пор боюсь. Технологически это и правда очень сложная работа. Мне каждый раз приходится очень непросто», – поделился Руффало.

Теперь, когда история о Мстителях подошла к своему завершению, он предлагает снять отдельный фильм о Халке.

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