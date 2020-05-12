Нидерланды решили не выбрасывать картофель, а продать его Украине

Каверзные новости опубликовал специализированный портал о рынках овощей EastFruit. Оказалось, что промышленный картофель из Нидерландов, который собирались отправить на утилизацию отправилась на украинский овощной рынок по себестоимости.

По сообщению издания, из-за закрытия голландских заведений общепита, картофель, предназначенный для изготовления картошки фри, не имело смысла перерабатывать, и никакой востребованности на рынке европейской страны у него не было. Получалось, что около 2 миллионов тонн картошки в Бельгии и Нидерландах собирались выбросить, однако возник и другой вариант — продажа овощей в Украину, пусть и по крайне низкой цене.

Несмотря на специфику сорта, предназначением которого и является изготовление картошки фри, а совсем не использование продукта в свежем виде, поставщики спокойно отправили продукт на рынок другой европейской страны.

Оптовым закупщикам в Украине картошка обошлась в 30-35 центов или 8-9 гривен за килограмм, что запросто сопоставляется с ценами на картофель украинского производства. Но зачем брать свой, когда есть голландский, пусть и не совсем правильный?

Украина же сейчас переживает мощнейший экономический кризис, коснулась эта экономическая напасть и рынка продуктов и вторсырья. Украинские продовольственные площадки, например, буквально завалило молодой картошкой. Результатом такой «производительности» стал ценовой минимум за три года. Успейте приготовить свой любимый гратен, а то всю голландскую разберут.

Поделиться: