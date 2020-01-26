Официально объявлено, что Билл Мюррей снова «охотник за привидениями»

Американский актер Билл Мюррей

Официально подтвердилась информация о том, что Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине «Охотники за привидениями: Наследники», сообщает Independent.

Режиссером сиквела станет Джейсон Райтман (сын Ивана Райтмана, снявшего предыдущий фильм франшизы).

Мюррей последний раз появлялся на экране в роли Венкмана больше 30 лет назад в ленте «Охотники за привидениями II» (1989).

В сиквеле своих персонажей опять сыграют Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.

Премьера ленты в России запланирована на 9 июля 2020 года.

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