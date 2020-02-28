Поклонники Гарри Поттера смогут впервые побывать в гостиной Слизерина

Том Фэлтон. Фильм Дэвида Йейтса «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

СМИ узнали, что этой весной поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере смогут впервые посмотреть на декорации факультета Слизерин в музее Warner Bros. Tour Studio London в Великобритании, сообщает Insider.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Посетители смогут посмотреть на гобелены ручной работы и, возможно даже, на тайную комнату, где происходило действие во второй и седьмой части фильма.

Билеты необходимо приобретать заранее на официальном сайте музея.

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