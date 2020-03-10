Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати

Рэп-исполнитель Тимати

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в инстаграме видео, на котором появился без татуировок.

Теперь пользователи думают и удивляются, как музыканту удалось замаскировать изображения. Сам он ничего не прокомментировал. В ролике он только улыбается под наложенный трек.

«Куда все делось? И как так возможно?» — поинтересовалась @jakeeva.baiasova.

«Тональный крем, все же, сильная вещь», — прокомментировала @marika126.

«У кого руки забрал», — пошутил @our_happy_family_skakun.

«Монтаж?» — предположил @nidzat_official.

«Там видно края этой накладной кожи, ткани или грима (не знаю даже что это). Но присмотритесь к запястьям» — заметила @cherepkova_d.

«Тебе лучше без тату! Красавец», — считает @m.a.r.i.a_rus.

Видео набрало почти два миллиона просмотра и более десяти тысяч комментариев.

По информации СМИ, 70% тела Тимати покрыто татуировками. Как рассказывал рэпер, он сбился со счета на 211 изображении. Самые известные из них: огромный череп в короне на спине, надписи «Timati» на шее и «Black Star» на тыльной стороне ладони.

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