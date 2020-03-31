Самоизоляция: Советы по правильному уходу за собаками

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью для РИА Новостей рассказал, как владельцам собак и их питомцам комфортно пережить неделю самоизоляции
🔸запастись привычным кормом, но не перекармливать, собачка не знает о коронавирусе
🔸 разучить новые команды
🔸 повысить интенсивность трюков и игр, пока ограничены время и дистанция прогулки
🔸обращаться к ветеринарам по лёгким заболеваниям только онлайн
🔸проводить с любимым питомцем больше времени, чтобы снизить свой стресс и повысить уровень счастья питомца