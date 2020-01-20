Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете ЮОИ

Анастасия Цыганова

Сборная России продолжает занимать второе место в медальном зачете юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне после 10-го соревновательного дня.

В воскресенье российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Золото взяли летающая лыжница Анна Шпынева и скелетонистка Анастасия Цыганова, серебряным призером стал фристайлист Артем Бажин в ски-кроссе, также в этой дисциплине по бронзе взяли Владислава Балюкина и Андрей Горбачев.

После 10 соревновательных дней в копилке сборной России семь золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лидирует в медальном зачете команда хозяев соревнований — сборная Швейцарии (8-5-4). На третьей строчке располагается команда Швеции (5-2-6).

Юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января.

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