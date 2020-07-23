Треть работающих россиян сталкивается с нехваткой денег до зарплаты

Такая информация появилась по результатм исследования ВЦИОМ.

Треть респондентов объяснила, что нередко денег до зарплаты им не хватает, а каждый десятый опрошенный (10%) и вовсе заявил, что такое происходит постоянно. При этом каждый десятый (10%) испытывает финансовые трудности постоянно. Стоит уточнить, что 39% опрошенных таких проблем не имеют.

Непредвиденные расходы постоянно случаются у 8% россиян. У остальных же такое либо крайне редко (43%), либо совсем не происходит (тоже 43%). Стоит обратить внимание, что статья непредвиденных расходов наблюдается у тех, кто оценивает свое материальное состояние и заработок как низкий или очень низкий (19% – все время; 54% – иногда).

ВЦИОМ узнал, что большинство опрошенных получают зарплату по 2 раза в месяц (72%). Это либо работники бюджетных учреждений (87%), либо работники коммерческих структур (61%). 11% россиян ограничиваются одной выплатой в месяц. У 15% с выплатами все куда запутаннее.

Добровольный опрос был проведен по телефону, участвовали в нем 1600 россиян старше 18 лет.

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