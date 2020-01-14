Иэн Маккеллен опубликовал дневник о съемках во «Властелине колец»

Кадр из фильма «Властелин колец»

Британский актер Иэн Маккеллен разместил в Твиттере пост, в котором сообщил о том, что теперь все желающие смогут почитать его «дневник», который он вел во время съемок трилогии «Властелин колец».

20 years ago, I arrived New Zealand to begin filming "The Lord of the Rings." I joined the cast on January 10, 2000. During that time, I kept a journal, which today would be called a blog Perhaps you'll enjoy reading about those heady times: https://t.co/bJ6Nsqgwi2 — Ian McKellen (@IanMcKellen) January 10, 2020

"20 лет назад я приехал в Новую Зеландию, чтобы приступить к съемкам во "Властелине колец". Я присоединился к съемочной группе 10 января 2000 года. В течение этого времени я вел дневник, который сегодня бы назвали блогом. Возможно, вам понравится читать о тех бурных временах", — написал актер.

В дневнике, ссылка на который размещена в тексте публикации, исполнитель роли волшебника Гэндальфа рассказывает о том, как проходили съемки в Новой Зеландии и разные истории, связанные с исполнителями других ролей.

Так одна из первых записей была сделана 14 октября 1999 года. Маккеллен писал:

"Итак, путешествие началось без меня. В понедельник, 11 октября, Элайджа Вуд и другие собрались в Хоббитоне — и я слышал, что они ведут себя хорошо! Я был в Торонто, маскируясь под Магнето, мастера магнетизма, на съемках "Людей Икс" Брайана Сингера. А только что я отправил Питеру Джексону письмо по email, пожелав удачи. Не ожидаю немедленного ответа — все-таки режиссура отнимает много времени".

Хоббитон

Маккеллен также размышляет об актерской игре, кино и ответственности, которую он чувствует перед фанатами, создавая одного из ключевых персонажей романов Дж. Р. Р. Толкина.

"Мне нравится, что фанаты одобряют не только меня, но и всех остальных актеров. Особенно их обрадовала новость о том, что Кейт Бланшетт присоединяется к нам. Еще я очень переживаю, смогу ли точно воссоздать воображаемого ими персонажа Гэндальфа?"

Поделиться: